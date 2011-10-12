〔电脑产业〕惠普扩大在PC市场领先幅度,联想首度登上亚军位置

* 惠普扩大在个人电脑(PC)市场领先幅度,尽管该公司仍在考虑要分拆PC事业

* 联想首度登上亚军位置

路透10月12日电---根据两家深具影响力的研究公司数据,惠普(HPQ.N)第三季个人电脑(PC)出货成长5.3%,联想(0992.HK)则是挤下戴尔DELL.O,首度登上全球第二大PC制造商宝座.

科技产业研究机构Gartner表示,惠普目前全球市场占有率达17.7%,略高于一年前的17.3%;惠普将在10月底之前就是否要出售、保留或分拆PC部门做出决定.

另一产业研究机构国际数据公司(IDC)则称惠普的市占率达18.1%,而IDC对于PC产业的排名顺序也是惠普、联想及戴尔.

华尔街分析师先前怀疑,惠普过早宣布将分拆旗下最大部门的消息可能会吓跑客户.

联想的市占率从11.1%扩大至13.5%,超越戴尔的11.6%,主要是受到与日本电气(NEC)(6701.T)结盟带动笔记型电脑销售以及积极促销所推助.