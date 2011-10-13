〔金砖国家〕10月12日股汇市收盘纵览

路透10月13日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币10月12日(周三)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收高1.51%,报923.15点.

中国股市:沪综指周三放量收升3%,创近一年最大单日涨幅.沪指早盘一度跌破去年低位2,319点创两年半盘中新低,但随後在银行,券商等金融股领涨下逐波回升并最终大幅收涨,市场气氛转趋活跃.沪综指.SSEC收报2,420.000点,涨71.484点,或3.04%.上证180金融指数.SSE180FI今日亦劲扬4.36%.[.SSCN]

香港股市:恒生指数收涨,但脱离日内触及的高点,市场传言中国主权财富基金在内地股市买入银行股.恒生指数.HSI收高1.04%,报18,329.5点,但成交量较周二略有下滑.恒生国企指数.HSCE收升2.1%.[.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS即期汇价逆转收升,盘初曾一度触及跌停位.近期境内外人民币兑美元即期汇价的价差有所扩大,引发套利行为增加,客盘亦有购汇需求;不过美元盘中走强,引发一些结汇盘浮现,令美元强势受抑.[CNY/CN][ID:nCN1145702]

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印度股市:大涨2.6%至逾三周最高收位,投资人喜迎资讯科技业主要业者Infosys财报,无视暗示增长正失去动能的经济数据.指标BSE指数.BSESN收高421.92点,报16,958.39点,为9月21日以来最高收位.[.BO]

印度汇市:印度卢比兑美元创10个月来单日最大涨幅,因国内股市和欧元劲扬,而美元资金流入也有帮助.卢比兑美元INR=D2收报48.95/96,较周二收盘价49.335/345升值0.8%,创2010年12月1日以来单日最大涨幅.[INR/]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,407.770点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收升4.44%,报739.92点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX升1.39%,报31.1125;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX升0.24%,报42.9175.

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巴西股市:休市.圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP周二收高1.06%,报53,838.47点.[ID:nN1E79A1YF]

巴西汇市:休市.巴西雷亚尔兑美元BRBY周二上涨0.25%至1.7580.[ID:nN1E79A1M0]

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南非股市:上涨,收在三周最高位,因正面的市场人气激励投资人承接风险资产.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI上扬315.40点或1.1%,收报27,861.58点.综合指数.JALSH升1%,报31,129.95点.[.J][ID:nL5E7LC3F7]

南非汇市:南非兰特兑美元一度大涨2%至两周高点,部分受财长称政府准备以外汇储备稳定市场的评论激励.南非8月制造业产出优于预期也扶助兰特.兰特兑美元ZAR=D3一度触及7.7725的日高,为9月28日以来最强水准;1827GMT报7.8020,升值1.6%.[ZAR/][ID:nL5E7LC42A](完)