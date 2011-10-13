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市场报道 | 2011年 10月 13日 星期四 08:10 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--10月13日-10月20日****

路透10月13日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

----------------------------------10月10日当周------------------------------

10月13日(四)

1230 美国国际贸易收支(亿美元) 8月 逆差458 逆差448.1

1230 美国一周初请失业金人数(万人) 10月8日当周 40.5 40.1

初请失业金人数四周均值(万人) -- 41.4

续请失业金人数(万人) 10月1日当周 370 370

1230 加拿大贸易收支(亿加元) 8月 逆差10 逆差7.5

出口(亿加元) -- 372.6

进口(亿加元) -- 380.1

10月13-21日

1800 美国联邦预算(亿美元) 9月 -- 赤字1,341.5

10月14日(五)

1230 美国出口物价 9月 +0.2% +0.5%

进口物价 -0.3% -0.4%

1230 加拿大制造业销售 8月 +0.5% +2.7%

1230 美国零售销售(较前月) 9月 +0.7% 持平

扣除汽车的零售销售(较前月) +0.3% +0.1%

1355 路透/密西根大学美国消费者信心指数 10月初值 60.2 59.4

现况指数 75.0 74.9

预期指数 50.0 49.4

1400 美国企业库存 8月 +0.4% +0.4%

1430 美国经济周期研究所(ECRI)一周领先指标 10月7日当周 -- 121.2

----------------------------------10月17日当周------------------------------

10月17日(一)

1230 美国纽约联邦储备银行制造业指数 10月 负4.00 负8.82

1315 美国工业生产(较前月) 9月 +0.2% +0.2%

产能利用率 77.5% 77.4%

10月18日(二)

1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 10月15日当周 -- -0.1%

1230 美国生产者物价指数(PPI)(较前月) 9月 +0.2% 持平

(较上年同期) +6.0% +6.5%

核心PPI(较前月) +0.2% +0.1%

(较上年同期) +2.5% +2.5%

1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 10月15日当周 -- +4.8%

1300 美国整体资本流动(亿美元) 8月 -- 净流出518

外资购买美国公债(亿美元) -- 净买进162

1400 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 10月 15 14

10月19日(三)

1100 美国抵押贷款市场指数 10月14日当周 -- 744.3

再融资指数 -- 4,072.3

1230 美国消费者物价指数(CPI)(较前月) 9月 +0.2% +0.4%

(较上年同期) +3.7% +3.8%

扣除食品及能源的CPI(较前月) +0.2% +0.2%

(较上年同期) +2.1% +2.0%

实质所得 -- -0.8%

1230 美国房屋开工年率(万户) 9月 59.0 57.1

建筑许可年率(万户) 61.0 62.5

1230 加拿大领先指标 9月 -- 持平

1530 美国克里夫兰联邦储备银行CPI 9月 -- +0.3%

1800 美联储褐皮书

10月20日(四)

1230 美国一周初请失业金人数(万人) 10月15日当周 -- --

初请失业金人数四周均值(万人) -- --

续请失业金人数(万人) 10月8日当周 -- --

1230 加拿大趸售(批发)贸易(较前月) 8月 -- +0.8%

1400 美国成屋销售年率(万户) 9月 491 503

1400 美国领先指标 9月 +0.2% +0.3%

1400 美国费城联邦储备银行制造业指数 10月 负9.0 负17.5

2200 国际半导体设备暨材料协会(SEMI)

北美半导体设备订单出货比 9月 0.80 (完)

--编译 张若琪;审校 戴素萍

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