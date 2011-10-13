〔日本个股〕佳能计画透过自动化削减约38亿美元成本--日经新闻

路透10月13日电---日本经济新闻报导称,佳能(7751.T)将透过自动化工厂在2015年之前削减约3,000亿日圆(38.8亿美元)成本,以因应日圆升值和激烈竞争.

佳能已在大分县商用碳粉匣工厂使用机器人来替代工人,且将把自动化的努力拓展至美国和欧洲.报导称,该公司计画在五年内,将商用碳粉匣工厂的全球自动化比例从目前的70-80%提高至约90%.

日经新闻指出,佳能将在美国维吉尼亚州的碳粉匣厂采用机器人来加快生产,并削减劳动成本.

报导称,该公司中期亦将把自动化生产线从三条增加到十条.

日经新闻称,在欧洲方面,佳能计画建造一座从生产到回收都自动化的工厂,预计在2012年启用.(完)