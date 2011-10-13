〔日本个股〕佳能计画透过自动化削减约38亿美元成本--日经新闻

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透10月13日电---日本经济新闻报导称,佳能(7751.T)将透过自动化工厂在2015年之前削减约3,000亿日圆(38.8亿美元)成本,以因应日圆升值和激烈竞争.
佳能已在大分县商用碳粉匣工厂使用机器人来替代工人,且将把自动化的努力拓展至美国和欧洲.报导称,该公司计画在五年内,将商用碳粉匣工厂的全球自动化比例从目前的70-80%提高至约90%.
日经新闻指出,佳能将在美国维吉尼亚州的碳粉匣厂采用机器人来加快生产,并削减劳动成本.
报导称,该公司中期亦将把自动化生产线从三条增加到十条.
日经新闻称,在欧洲方面,佳能计画建造一座从生产到回收都自动化的工厂,预计在2012年启用.(完)
--编译 王冠中;审校 张明钧
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。