《台湾报摘》--工商时报10月13日

* 头版头条:

--台积电(2330.TW)董事长张忠谋指出,由于全球总体经济环境不好,"我现在看不见春天的燕子".他还说,未来一年,欧美日及中国大陆都不会好,台湾因为是个浅碟型市场,一定会受到欧美日及大陆的影响,所以也不会好.

* 其他:

--华硕(2357.TW)董事长施崇棠在纽约发表超轻薄笔电ZenBook,入门版定价999美元,比苹果(AAPL.O)Macbook Air同等级规格官方定价便宜200美元.华硕预期第四季出货30万台,占当季笔记型电脑(NB)出货比重约8%.

--据了解,继前波外资大举出走数千亿台币後,多家金融业者瞄准中国大陆银监会旗下88.6亿美元,约2,500亿台币的合格境内机构投资者(QDII),将向两岸监理机关争取这批QDII大军来台投资,接替外资成为注入台股的新活水.

--马英九总统昨发表黄金十年"全面建设"愿景,预计完成西滨快速路网形成第三条纵贯南北快速公路,同时以高雄及桃园为海空核心,打造东亚海空枢纽,利多激励营造、营建业、航空、海运等内需类股全面上扬.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.