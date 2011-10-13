〔韩国汇市〕韩元盘初上扬,受欧洲纾困进展及美国会通过贸易协定提振

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透首尔10月13日电---韩国韩元兑美元KRW=周四盘初上扬,受欧元区债务问题获得解决机率提高的希望支撑,且受美国参议院通过美韩自由贸易协定的消息提振.
0010GMT,韩元兑美元报1,159.8韩元,周三国内收盘报1,166.7.
美国参议院稍早表决通过美国与韩国的自由贸易协定,接下来仅需美国总统奥巴马签署成为法律.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。