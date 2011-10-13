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亚洲 | 2011年 10月 13日 星期四 08:32 BJT

〔韩国汇市〕韩元盘初上扬,受欧洲纾困进展及美国会通过贸易协定提振

路透首尔10月13日电---韩国韩元兑美元KRW=周四盘初上扬,受欧元区债务问题获得解决机率提高的希望支撑,且受美国参议院通过美韩自由贸易协定的消息提振.

0010GMT,韩元兑美元报1,159.8韩元,周三国内收盘报1,166.7.

美国参议院稍早表决通过美国与韩国的自由贸易协定,接下来仅需美国总统奥巴马签署成为法律.

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