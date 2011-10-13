〔全球金属〕低库存料支撑铜价,但明年跌价压力或增--Wood Mackenzie

路透伦敦10月12日电---研究机构Wood Mackenzie金属部门主席Richard Wilson在一场研讨会指出,铜库存水平处于历史低水平将支撑价格,但明年後市场供过于求意味价跌压力增加.

"铜价目前还可以.以日消费来看电解铜库存仍远低于正常水准."Wilson表示."目前供应仍有缺口,但在迈向2015年的趋势显示铜库存在上升."他预期这将对价格形成下跌压力.

Wilson预期今年需求比供应多约20万吨,总库存水准相当约50天消费所需.

分析师预估今年全球铜消费量约2,000万吨.

到2015年前,Wood Mackenzie预期铜库存总量将相当约70天的需求;比较来看,1990-2015年均值约为65天.

中国收紧货币政策料使今年第四季该国铜需求增长放缓至4.5%.今年上半年需求成长了11.0%.2011全年中国铜消费预估仍能成长8.0%;明年的增速料也差不多如此,第二季起需求可望增温.

Wilson表示,今年铜市场仍不时出现供应中断的情况,但未有清楚模式或趋势.

Wood Mackenzie的预测是基于可容忍每年最多5.0%产出中断为前提,今年迄今看似可符合这个目标.

Wilson表示,截至9月底,因产出中断而浪费的产量约达65.5万吨,相当于其预估容忍额度的75%.

Wilson并提到,铜价要维持在够高的水准,才能鼓励新的计画.

"当前铜价无需跌破每吨6,000-6,500美元太多,就能搁置新的项目开发,而这新一波计画是为了2016/2017年能真的投产."(完)