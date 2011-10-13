〔全球金属〕低库存料支撑铜价,但明年跌价压力或增--Wood Mackenzie

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦10月12日电---研究机构Wood Mackenzie金属部门主席Richard Wilson在一场研讨会指出,铜库存水平处于历史低水平将支撑价格,但明年後市场供过于求意味价跌压力增加.
"铜价目前还可以.以日消费来看电解铜库存仍远低于正常水准."Wilson表示."目前供应仍有缺口,但在迈向2015年的趋势显示铜库存在上升."他预期这将对价格形成下跌压力.
Wilson预期今年需求比供应多约20万吨,总库存水准相当约50天消费所需.
分析师预估今年全球铜消费量约2,000万吨.
到2015年前,Wood Mackenzie预期铜库存总量将相当约70天的需求;比较来看,1990-2015年均值约为65天.
中国收紧货币政策料使今年第四季该国铜需求增长放缓至4.5%.今年上半年需求成长了11.0%.2011全年中国铜消费预估仍能成长8.0%;明年的增速料也差不多如此,第二季起需求可望增温.
Wilson表示,今年铜市场仍不时出现供应中断的情况,但未有清楚模式或趋势.
Wood Mackenzie的预测是基于可容忍每年最多5.0%产出中断为前提,今年迄今看似可符合这个目标.
Wilson表示,截至9月底,因产出中断而浪费的产量约达65.5万吨,相当于其预估容忍额度的75%.
Wilson并提到,铜价要维持在够高的水准,才能鼓励新的计画.
"当前铜价无需跌破每吨6,000-6,500美元太多,就能搁置新的项目开发,而这新一波计画是为了2016/2017年能真的投产."(完)
--编译 张若琪;审校 吴云凌
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。