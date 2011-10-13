《台湾报摘》--经济日报10月13日

* 头版头条:

--台积电(2330.TW)董事长张忠谋表示,景气走衰,"未来一年都看不到燕子",明年欧美日及大陆等四大经济体状况都不好,台湾属于浅碟经济,难以置身事外.

* 其他:

--掌握人民币商机,配合黄金十年政策,金管会将发展具两岸特色的金融业务,继有关贸易融资的人民币业务限制的放宽後,下一步将以循序渐进方式,推动有关人民币资产配置限制的松绑,包括放宽法人及自然人投资人民币的限制等.

--微软(MSFT.O)与宏达电(2498.TW)联手推出两款搭载微软Mango作业系统的新机.台湾微软总经理蔡恩全表示,微软有信心在2014年成为全球第二大智慧手机平台,市占率将超过20%,超越苹果.

--正崴(2392.TW)布局中国大陆手机通路,迈出关键性的一步,正崴与金卫TDR签署合资意向书,瞄准金卫子公司乐语中国(Funtalk)旗下近万家手机零售店.正崴与金卫合资新公司後,直接跃居中国大陆最大的手机零售连锁业者.

--看好台湾博彩产业前景,全球最大博彩集团凯撒娱乐公司[HAMLEO.UL]传讯暨政府关系资深副总裁珍.琼斯(Jan Jones)来台,她表示,凯撒集团希望能够在台湾本岛投资博弈,其次才是离岛.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.