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亚洲 | 2011年 10月 13日 星期四 08:50 BJT

《台湾重要政经日程》--10月13日-2012年1月14日

==================今日重要政经消息======================

10/13 (四)

--09:00 行政院院会

--17:00 金管会例会

==================近期重要政经消息======================

10/19(三)

*--两岸第七次"江陈会谈"于天津举行,至21日(周五).

10/20(四)

--16:00 经济部公布9月外销订单年增率,8月为年增5.26%.

10/24(一)

--16:00 主计处公布9月经季调失业率,8月经季调失业率4.36%.

--16:00 经济部公布9月工业生产指数年增率,上月初值为年成长3.88%.

10/25(二)

--友达(2409.TW)第三季法人说明会.

--16:00 央行公布9月M2货币总计数年增率,上月为年增6.16%.

10/26(三)

*--联电(2303.TW)第三季法人说明会.

10/27(四)

--16:00 经建会公布9月领先指标月变动率,上月为下跌.3%.

11/4(五)

--16:10 央行公布10月底外汇存底,9月底为3,891.74亿美元.

11/7(一)

--16:00 财政部公布10月进出口金额,9月出口年增率9.9%.

--16:00 主计处公布10月消费者物价指数(CPI)年增率,9月为成长1.35%.

11/21(五)

--16:10 央行公布第三季经常帐、国际收支.第二季经常帐顺差90.2亿美元,国际收支顺差49亿美元.

2012年

1/14(六)

--总统与立法委员选举.

注: * 代表新增内容.(完)

--记者 张雅菁; 审校 林高丽

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