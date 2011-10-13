〔企业并购〕美国线上执行长与大股东会面,讨论卖给雅虎--消息人士

* 美国线上执行长Armstrong与大股东会面,提出与雅虎结合构想

* 美国线上认为合并後可望取得10-15亿美元的节省效益--消息人士

* Armstrong在推动此事上已"颇有进展"--股东

路透纽约10月12日电---多位熟知讨论进度的消息人士指出,美国线上AOL.N执行长Tim Armstrong过去数周来持续与大股东会面,推动出售公司给雅虎(YHOO.O)的构想,这可望节省多达15亿美元的成本.

尽管雅虎自身的策略检讨已经让许多人将美国线上置于次要地位,Armstrong仍旧试图燃起股东支持与雅虎合并的热情,这是其作为独立网路媒体公司以外的另一项选择.

曾经参与一次会议的美国线上前20大股东之一表示,"一年前的会议焦点还在讨论基本问题,而现在的问题则在于如何推动此交易、个别资产的价值有多少、以及是否有办法出售资产以从中取得价值."

另一名与Armstrong会面的大股东指出,Armstrong称美国线上与雅虎合并可望节省10-15亿美元的成本,因可以整并重复的数据中心,以及诸如运动、娱乐及财经等双方都有的新闻网站.

上述两大股东表示,他们乐见与雅虎合并的构想,但仍得要看Armstrong是否能成功推动.

8月时美国线上意外公布季度亏损,将之归咎于广告成长力道较预期疲弱.当时股价暴跌31%.

根据AllThingsDigital博客(部落格)报导,美国线上、雅虎及微软在9月中旬就广告业务结盟以对抗雅虎.

"就Armstrong想要找到出路的意念而言,他不希望未来18个月做着和现在一样的事情.他想要有所突破."一名熟知Armstrong想法的消息人士表示."他是那种雄心万丈的人,而美国线上有如明日黄花.但若雅虎与美国线上合并,他肯定会全力以赴."

"他已经推进到第六局了."上述的20大股东表示."目前要对他做出评价并不公平,但我认为投资界将评估略为延後,很希望看到他做出实质成果."

美国线上不愿对此消息置评.(完)