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亚洲 | 2011年 10月 13日 星期四 09:15 BJT

《外汇动态》澳元触及三周新高,受澳洲就业数据优于预期所激励

0102GMT---澳元跳涨0.005美元,并触及三周新高;此前数据显示澳洲9月就业人口增加20,400人,为分析师预估的一倍有馀[ID:nCN1147822].

银行间利率期货<0#YIB:>扩大跌势,因大幅降息的预期降温.

澳元/美元AUD=D4高见1.0235,触及7月底峰值1.1081跌至10月4日低点0.9388一波跌势的50%回档位.

澳元目前报价为1.0215美元.(完)

--编译 龚芳;审校 张若琪

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