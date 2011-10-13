〔投行观点〕富国银行削减股票曝险,然建议长期投资人可考虑买股

路透10月12日电---不久前富国银行(WFC.N)旗下金融服务部门(Wells Fargo Advisors, WFA)才削减其周期性资产配置投资组合的股票曝险,该公司目前又建议长期投资人考虑买进股票.

WFA首席股票策略师Stuart Freeman在一篇以"为何长期投资人当前应考虑买股"为题的报告中指出,当投资者的恐惧和波动率都处于高峰时,是以至少10年为时间框架的投资者的良机.

富国在周二的报告警告称,投资人不应试图寻找适当市场时机.从1991年到2000年全部5,041个交易日都留在市场的投资人,报酬率为9.1%;而错失那段期间50个表现最佳交易日的投资人则亏损2.7%.

然而WFA本身在10月1日也稍根据时机加以调节,降低其周期性资产配置投资组合.过去一个月华尔街其他企业纷纷调节投资组合的股票持仓,将资金撤出股票转入固定收益资产和现金.

Freeman表示,尽管WFA做出调整,但仍认为股票是长期投资人的良好投资标的,这也是其公布报告的原因.

"若以15-20年的时间范围来看,我们每天所见的震盪在图形中根本看不出来."Freeman指出."时间范围让事情有很大的不同."

他并表示尽管该公司削减股票曝险,但仍留在市场上."我们并没有完全转持现金."他说.(完)