〔台湾债市〕殖利率盘初下跌,受政府明年发债量可望下滑利多激励

路透台北10月13日电---台湾债市主要殖利率周四盘初走低.因受政府明年发债量可望自历史高峰下滑的利多消息激励,五年增额券100/6R发行前交易殖利率开高後随即展开轧空走势,多空角力战持续进行.

此外,有交易商表示,台积电(2330.TW)董事长对景气发表悲观言论也助长了多头气势,惟央行委托大型金融机构拆入隔夜资金利率又上调至0.390%,可能对短券形成压力.

"明年减发(公债)就是利多,先轧再讲."一证券商交易员说.

另一证券商交易员说,筹码是影响台债走势的重要关键因素,明年发行筹码变少的消息,足以压过昨晚美债价格下跌与股市上涨的利空打击.

财政部国库署署长凌忠嫄昨日接受路透专访时表示,预计明年将发行5,000-6,000亿台币公债,自今年的6,200亿史上最高纪录下滑,因受赤字占GDP(国内生产总值)比例持续下降等条件带动.[ID:nCT0405282]

全球晶圆代工龙头--台积电(2330.TW)董事长张忠谋表示,全球总体经济景气未来一年不会好."他指出,现在看不到景气回春前兆的燕子,"全世界都看不到燕子."[ID:nCT0405328]

美国公债价格周三下跌,指标公债收益率(殖利率)升至六周最高,因股市在对欧债危机和全球经济前景的乐观情绪推动下上涨.10年期公债收益率US10YT=RR涨6个基点,至2.22%,价格跌17/32.

本地时间09:45,100/6RA00106R=TWO发行前交易殖利率跌0.88个基点,报1.0308%;10年券100/9A00109=TWO殖利率则跌1.1个基点,报1.2980%.(完)