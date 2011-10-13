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亚洲 | 2011年 10月 13日 星期四 09:46 BJT

〔金属期市〕期铜回跌1.2%,脱离两周高位

路透上海10月13日电---伦敦期铜周四下滑1.2%,此前在7,500美元上方遭遇强劲技术阻力;而报导称中国持有铜库存规模可能较先前估计更多,导致部份人士怀疑中国消费者会否在短期内大举回补库存.

对欧元区危机疑虑犹存,加上中国关键数据于本周出炉前的变数,亦压抑基本金属行情.

0111GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3回跌1.2%,至每吨7,441.50美元;上日曾触及7,544.75美元,为9月28日以来最高位,当日并收高3.2%.

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