〔金属期市〕期铜回跌1.2%,脱离两周高位

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海10月13日电---伦敦期铜周四下滑1.2%,此前在7,500美元上方遭遇强劲技术阻力;而报导称中国持有铜库存规模可能较先前估计更多,导致部份人士怀疑中国消费者会否在短期内大举回补库存.
对欧元区危机疑虑犹存,加上中国关键数据于本周出炉前的变数,亦压抑基本金属行情.
0111GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3回跌1.2%,至每吨7,441.50美元;上日曾触及7,544.75美元,为9月28日以来最高位,当日并收高3.2%.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。