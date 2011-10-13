〔台湾债市〕RP利率稳定,关注明日例行性支出

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透台北10月13日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周四稳定.交易商以到期续作为主,整体市况平稳.不过,明日为例行性支出的高峰日,将密切观察资金抽回状况.
银行人士指出,此前外资汇出令市场资金稍嫌紧俏,惟外资近日在台股已连续四日买超,对货币市场有些许挹注,整体市场资金逐步回稳.然而,央行今日调升隔夜代收拆款利率0.1个基点,预料未来RP利率仍难见下滑.
资金调度人士也表示,投信近日尾盘均有余钱投入RP市场,但也有交易商反映,见部份投信将到期资金陆续转至定存,各家投信资金状况不同调,料未来资金分配不均恐难缓解.
央行委托大型金融机构拆入隔夜资金利率上调至0.390%,上日报0.389%.
今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.69-0.71%,同于上日.
上日外资及陆资在台股买超34.99亿台币,已连续四日买超,累计金额为222.78亿.[ID:nCT0405156](完)
--记者 李盈茜; 审校 张喜良
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。