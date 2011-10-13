〔台湾债市〕RP利率稳定,关注明日例行性支出

路透台北10月13日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周四稳定.交易商以到期续作为主,整体市况平稳.不过,明日为例行性支出的高峰日,将密切观察资金抽回状况.

银行人士指出,此前外资汇出令市场资金稍嫌紧俏,惟外资近日在台股已连续四日买超,对货币市场有些许挹注,整体市场资金逐步回稳.然而,央行今日调升隔夜代收拆款利率0.1个基点,预料未来RP利率仍难见下滑.

资金调度人士也表示,投信近日尾盘均有余钱投入RP市场,但也有交易商反映,见部份投信将到期资金陆续转至定存,各家投信资金状况不同调,料未来资金分配不均恐难缓解.

央行委托大型金融机构拆入隔夜资金利率上调至0.390%,上日报0.389%.

今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.69-0.71%,同于上日.

上日外资及陆资在台股买超34.99亿台币,已连续四日买超,累计金额为222.78亿.[ID:nCT0405156](完)