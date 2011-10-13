〔台湾热股〕台积电盘中跌逾2%,受对景气前景保守看法冲击

路透台北10月13日电---全球晶圆代工龙头--台积电(2330.TW)董事长张忠谋一席"未来一年看不到燕子"的谈话,冲击股价周四开低走低,盘中一度跌逾2%,为三周来最大单日跌幅.

本地时间上午10:15,台积电下挫1.99%,报69台币,稍早一度触及68.80的上周五以来最低.半导体类指数.TSII下跌1.19%,均落後大盘的微升0.03%.

全球最大封测厂日月光(2311.TW)也大跌4.33%;联电(2303.TW)亦下跌2.47%.

张忠谋周三在一场晚宴中表示,全球总体经济景气未来一年不会好,经常以"燕子来了"形容景气回春前兆的他表示,"现在看不到燕子,全世界都看不到燕子."[ID:nCT0405328] (完)

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