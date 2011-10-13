〔台湾热股〕台积电盘中跌逾2%,受对景气前景保守看法冲击

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透台北10月13日电---全球晶圆代工龙头--台积电(2330.TW)董事长张忠谋一席"未来一年看不到燕子"的谈话,冲击股价周四开低走低,盘中一度跌逾2%,为三周来最大单日跌幅.
本地时间上午10:15,台积电下挫1.99%,报69台币,稍早一度触及68.80的上周五以来最低.半导体类指数.TSII下跌1.19%,均落後大盘的微升0.03%.
全球最大封测厂日月光(2311.TW)也大跌4.33%;联电(2303.TW)亦下跌2.47%.
张忠谋周三在一场晚宴中表示,全球总体经济景气未来一年不会好,经常以"燕子来了"形容景气回春前兆的他表示,"现在看不到燕子,全世界都看不到燕子."[ID:nCT0405328] (完)
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--记者 张雅菁; 审校 杨淑祯
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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