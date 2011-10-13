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亚洲 | 2011年 10月 13日 星期四 10:26 BJT

《外汇动态》美元在76.80-77.00日圆可见停损单伺机而出

0212GMT---两名东京的银行交易员指出,在当地定盘时,东京出口商在日圆交叉盘抛出相当强劲的卖盘.

他们预计,美元可能在短期内跌破77日圆,因为欧洲官员若推出更多措施抑止欧债危机的话,则汇价可能进一步走贬.

在76.80-77.00日圆左右有停损单伺机而出.

美元/日圆JPY=跌0.2%至77.12,欧元/日圆EURJPY=亦跌0.2%至106.20.(完)

--编译 龚芳;审校 张涛

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