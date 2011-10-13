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市场报道 | 2011年 10月 13日 星期四 10:37 BJT

《外汇动态》美元/日圆外亚币缩减跌幅,但後市仍偏空

0212GMT---美元/日圆外亚洲货币因空头回补而缩减稍早跌幅,此前人民币中间价走弱.

美元/韩元KRW=KFTC下跌0.8%至1,157.9,稍早滑落至

1,154.5.美元/马币MYR=MY则跌0.1%至3.1295,脱离日低3.1140.美元/坡元SGD=D3报1.2788,之前报1.2754.

然一些交易员认为美元/日圆外亚币的跌势没变."我不认为卖出美元/日圆外亚币有什麽问题,因为风险胃纳正在回升,"一吉隆坡交易员表示.他并称,和其他亚币相比,人民币并没有走弱太多.

韩元/美元自9月以来已下挫约7.9%;人民币则仅小跌0.2%.

他表示,"人民币实际上在升值."(完)

--编译 戴素萍;审校 艾茂林

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