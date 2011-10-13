《外汇动态》美元/日圆外亚币缩减跌幅,但後市仍偏空

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
0212GMT---美元/日圆外亚洲货币因空头回补而缩减稍早跌幅,此前人民币中间价走弱.
美元/韩元KRW=KFTC下跌0.8%至1,157.9,稍早滑落至
1,154.5.美元/马币MYR=MY则跌0.1%至3.1295,脱离日低3.1140.美元/坡元SGD=D3报1.2788,之前报1.2754.
然一些交易员认为美元/日圆外亚币的跌势没变."我不认为卖出美元/日圆外亚币有什麽问题,因为风险胃纳正在回升,"一吉隆坡交易员表示.他并称,和其他亚币相比,人民币并没有走弱太多.
韩元/美元自9月以来已下挫约7.9%;人民币则仅小跌0.2%.
他表示,"人民币实际上在升值."(完)
--编译 戴素萍;审校 艾茂林
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路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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