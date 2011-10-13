〔澳新汇市〕澳元受强劲就业数据激励而上扬,新西兰元则守住涨势

路透悉尼/惠灵顿10月13日电---澳元周四扩大涨势,因强劲的就业数据促使市场降低短期内降息的预期.

澳元/美元AUD=D4在数据出炉後起先涨逾0.005美元,并触及三周新高1.0235美元.最新报价为1.0174,在海外市场已然上涨1.7%.澳元自上周二触及13个月低位0.9388後,目前已劲扬8.5%.