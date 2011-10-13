〔澳新汇市〕澳元受强劲就业数据激励而上扬,新西兰元则守住涨势

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透悉尼/惠灵顿10月13日电---澳元周四扩大涨势,因强劲的就业数据促使市场降低短期内降息的预期.
澳元/美元AUD=D4在数据出炉後起先涨逾0.005美元,并触及三周新高1.0235美元.最新报价为1.0174,在海外市场已然上涨1.7%.澳元自上周二触及13个月低位0.9388後,目前已劲扬8.5%.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。