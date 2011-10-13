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亚洲 | 2011年 10月 13日 星期四 11:06 BJT

〔东京汇市〕欧元在大涨後回落,澳元受强劲就业数据提振攀升

* 欧元下跌,在上日空头回补带动上涨後稍事喘息

* 接近8月至10月跌势50%回档位1.3848美元

* 澳元跳升,强劲就业数据缓和稍早关于降息的传闻影响

* 澳元在1.0235-1.0239美元区域面临阻力

* 日圆受日本出口商需求支撑

路透新加坡10月13日电---欧元周四下跌,在上日升至一个月高位後稍事喘息;市场人士称,在下周的欧盟峰会前,欧元可能还会进一步走高.

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