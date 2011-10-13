〔日本股市〕日经指数触及四周高位,因看好欧元区进展

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京10月13日电---日本股市日经指数周四升至四周高点,因冀望欧洲将拟定实际举措支持希腊并保护欧洲银行业.
索尼(6758.T)等主要出口股大涨,市场人士因欧洲在解决债务危机方面有进展迹象而予以买回.
半导体类股上涨,此前荷兰晶片设备大厂ASM(ASML.AS)公布优于预期的季度营收,引发半导体产业放缓程度可能较预期温和的希望.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。