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亚洲 | 2011年 10月 13日 星期四 11:08 BJT

〔日本股市〕日经指数触及四周高位,因看好欧元区进展

路透东京10月13日电---日本股市日经指数周四升至四周高点,因冀望欧洲将拟定实际举措支持希腊并保护欧洲银行业.

索尼(6758.T)等主要出口股大涨,市场人士因欧洲在解决债务危机方面有进展迹象而予以买回.

半导体类股上涨,此前荷兰晶片设备大厂ASM(ASML.AS)公布优于预期的季度营收,引发半导体产业放缓程度可能较预期温和的希望.

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