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亚洲 | 2011年 10月 13日 星期四 11:20 BJT

《外汇动态》亚洲中长期投资大户少量卖出欧元/美元和欧元/日圆

0311GMT---东京交易商表示,亚洲中长期投资大户被发现在少量卖出欧元/美元和欧元/日圆.

欧元/美元EUR=最新报1.3782美元,下跌0.1%.欧元/日圆EURJPY=则跌0.2%至106.227日圆.

美元/日圆则遭到出口商和散户的抛售,最新报77.06日圆,跌幅为0.3%.在该水准下方不远约77.00-76.80,有少量的停止单.(完)

--编译 戴素萍;审校 张若琪

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