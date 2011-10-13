〔基金观点〕贝莱德青睐资讯科技及非民生必需消费类股

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透10月12日电---贝莱德资本增值基金青睐资讯科技类股及非民生必需消费类股,即便这些类股中的部份股票拖累了该基金的表现.
该基金今年跌幅约达10%,表现逊于指标罗素1000成长指数2%的跌幅.
"资讯科技、产业及非民生必需消费类股,为基金表现失色的主因,"与Edward Dowd共同管理该基金的Jeffrey Lindsey表示.
Lindsey指出,部份最具成长潜能的个股今年表现很差,NetApp(NTAP.O)即为一例.
该基金重押苹果(AAPL.O)、高通(QCOM.O)、Check Point Software(CHKP.O)及Salesforce.com Inc(CRM.N)等资讯科技类股.
"这类个股拥有强健的资产负债表、庞大的海外营收,以及发展中的产品周期,"Lindsey指出,智能手机及平板电脑的产品周期正在创造需求.
该基金单一最大持股为苹果的股份,占其资产配置比重8%.而苹果股价自6月底以来涨幅达到19%.
Lindsey亦重押亚马逊(AMZN.O)等非民生必需消费类股,指称藉由新产品扩充海外版图或扩大市占率的企业颇具投资契机.(完)
--编译 龚芳;审校 张涛
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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