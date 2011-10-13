〔基金观点〕贝莱德青睐资讯科技及非民生必需消费类股

路透10月12日电---贝莱德资本增值基金青睐资讯科技类股及非民生必需消费类股,即便这些类股中的部份股票拖累了该基金的表现.

该基金今年跌幅约达10%,表现逊于指标罗素1000成长指数2%的跌幅.

"资讯科技、产业及非民生必需消费类股,为基金表现失色的主因,"与Edward Dowd共同管理该基金的Jeffrey Lindsey表示.

Lindsey指出,部份最具成长潜能的个股今年表现很差,NetApp(NTAP.O)即为一例.

该基金重押苹果(AAPL.O)、高通(QCOM.O)、Check Point Software(CHKP.O)及Salesforce.com Inc(CRM.N)等资讯科技类股.

"这类个股拥有强健的资产负债表、庞大的海外营收,以及发展中的产品周期,"Lindsey指出,智能手机及平板电脑的产品周期正在创造需求.

该基金单一最大持股为苹果的股份,占其资产配置比重8%.而苹果股价自6月底以来涨幅达到19%.

Lindsey亦重押亚马逊(AMZN.O)等非民生必需消费类股,指称藉由新产品扩充海外版图或扩大市占率的企业颇具投资契机.(完)