〔澳洲股市〕收高1%,受力拓跳升至一个月高位的涨势带动

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透10月13日电---澳洲股市周四上涨1%,受力拓(RIO.AX)涨势带动.力拓股价升至一个月高位,此前该公司发布的季度产出数据令投资者欣喜.
力拓股价上扬2.8%至69.34澳元,该公司称其季度铁矿石销量创纪录新高,且发布了乐观的前景预测.
根据初步数据指标S&P/ASX 200指数收升40.2点至4,244.5.
该指数盘中稍早触及4,256.1点的五周高位,周三下跌0.6%.(完)
--编译 吴云凌;审校 张若琪
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。