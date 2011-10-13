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亚洲 | 2011年 10月 13日 星期四 13:45 BJT

〔澳洲股市〕收高1%,受力拓跳升至一个月高位的涨势带动

路透10月13日电---澳洲股市周四上涨1%,受力拓(RIO.AX)涨势带动.力拓股价升至一个月高位,此前该公司发布的季度产出数据令投资者欣喜.

力拓股价上扬2.8%至69.34澳元,该公司称其季度铁矿石销量创纪录新高,且发布了乐观的前景预测.

根据初步数据指标S&P/ASX 200指数收升40.2点至4,244.5.

该指数盘中稍早触及4,256.1点的五周高位,周三下跌0.6%.(完)

--编译 吴云凌;审校 张若琪

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