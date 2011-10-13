〔亚洲经济〕若全球经济风险成形,中国有回应的空间--IMF官员

路透东京10月13日电---国际货币基金组织(IMF)亚太部主管Anoop Singh周四表示,若全球经济风险成形,中国有回应的空间,中国的回应有可能部分抵消全球危机的冲击,但无法完全化解全部影响.

他并补充称,日圆目前的水准并未对日本经济复苏构成直接威胁,近期的数据强化了日本央行有关经济复苏正在站稳脚跟的看法.

日本愈来愈担心日圆升值将损害该国的出口型经济.

Singh上述讲话是在IMF亚太地区经济展望报告出炉後的简布会上发表的.该报告警告称,欧债危机升级和美国经济放缓可能严重殃及亚洲经济.(完)