〔亚洲经济〕若全球经济风险成形,中国有回应的空间--IMF官员

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透东京10月13日电---国际货币基金组织(IMF)亚太部主管Anoop Singh周四表示,若全球经济风险成形,中国有回应的空间,中国的回应有可能部分抵消全球危机的冲击,但无法完全化解全部影响.
他并补充称,日圆目前的水准并未对日本经济复苏构成直接威胁,近期的数据强化了日本央行有关经济复苏正在站稳脚跟的看法.
日本愈来愈担心日圆升值将损害该国的出口型经济.
Singh上述讲话是在IMF亚太地区经济展望报告出炉後的简布会上发表的.该报告警告称,欧债危机升级和美国经济放缓可能严重殃及亚洲经济.(完)
--编译 郑茵;审校 白云
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选