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市场报道 | 2011年 10月 13日 星期四 14:22 BJT

〔欧洲个股〕家乐福再度发出获利预警,2011年营业利润料下跌15-20%

路透巴黎10月13日电---欧洲第一大零售商家乐福(Carrefour)(CARR.PA)周四发出新的获利预警,称经济情况的挑战越来越严峻.

家乐福表示,目前预估2011年营业利润将下跌15-20%,先前的预估为下降15%.

此前家乐福公布第三季营收勉力增长0.3%至228亿欧元(310亿美元),因来自新兴市场的强劲成长勉强抵减其在法国和西欧的疲弱表现.

家乐福的季度营收表现大致符合预期,路透调查访问12位分析师平均预估为227.4亿欧元.(完)

--编译 李婷仪;审校 张若琪

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