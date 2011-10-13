〔欧洲个股〕家乐福再度发出获利预警,2011年营业利润料下跌15-20%

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透巴黎10月13日电---欧洲第一大零售商家乐福(Carrefour)(CARR.PA)周四发出新的获利预警,称经济情况的挑战越来越严峻.
家乐福表示,目前预估2011年营业利润将下跌15-20%,先前的预估为下降15%.
此前家乐福公布第三季营收勉力增长0.3%至228亿欧元(310亿美元),因来自新兴市场的强劲成长勉强抵减其在法国和西欧的疲弱表现.
家乐福的季度营收表现大致符合预期,路透调查访问12位分析师平均预估为227.4亿欧元.(完)
--编译 李婷仪;审校 张若琪
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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