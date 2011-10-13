更正:〔韩国个股〕澳洲裁定暂时禁售三星平板电脑,专利诉讼苹果再下一城(更新版)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(更正:因译文有误,内文第一段应改为,"法院周四对三星电子",非"法院周四禁止对三星电子".)
(新增细节)
路透悉尼10月13日电---澳洲法院周四对三星电子(005930.KS)最新款平板电脑处以暂时禁售令,使对手苹果(AAPL.O)在双方全球专利之战中再下一城.
除非三星选择风险较大的快速聆讯判决,否则本案的正式决议可能还得花上好几个月,这在快速变化的科技业,可能等于最新型Galaxy平板电脑永远无法在澳洲上市.Galaxy是苹果iPad最炙手可热的对手.
"这项判决可能会更加扩大苹果在平板电脑的主导地位,因三星最新产品的销售禁令范围更加扩大,"首尔信荣证券分析师Lee Seung-woo说.
这项判决对三星虽然是个打击,不过澳洲市场并不算大.三星与苹果之间更重要的一场法律交锋在周四稍晚展开,针对苹果要求在美国禁止销售Galaxy产品,美国加州法庭将展开听证.
悉尼联邦法院裁决这项暂时禁售令时,判定三星至少涉嫌侵犯两项苹果专利.这项禁售令适用于三星Galaxy 10.1平板电脑,直到悉尼联邦法院针对核心专利争议做出裁决为止.
这项判决出炉之後三星电子股价在韩国股市下挫,收跌0.9%,韩股.KS11收涨0.8%.(完)
--编译 李婷仪;审校 蔡美珍
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。