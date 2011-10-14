主要国家经济指标预测--10月14日****

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透10月14日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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0800 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 8月 -- 顺差17.73
对全球贸易收支(亿欧元) -- 顺差14.38
0900 欧元区贸易收支(亿欧元) 8月 逆差40 顺差43
0900 欧元区HICP(较前月) 9月终值 +0.8% +0.2%
(较上年同期) +3.0% +3.0%
扣除食品和能源的核心HICP(较前月) +0.8% +0.3%
(较上年同期) +1.7% +1.5%
0900 意大利CPI(较前月) 9月终值 +0.1% +0.1%
(较上年同期) +3.1% +3.1%
HICP(较前月) +1.9% +1.9%
(较上年同期) +3.5% +3.5%
1230 美国出口物价 9月 +0.2% +0.5%
进口物价 -0.3% -0.4%
1230 加拿大制造业销售 8月 +0.5% +2.7%
1230 美国零售销售(较前月) 9月 +0.7% 持平
扣除汽车的零售销售(较前月) +0.3% +0.1%
1355 路透/密西根大学美国消费者信心指数 10月初值 60.2 59.4
现况指数 75.0 74.9
预期指数 50.0 49.4
1400 美国企业库存 8月 +0.4% +0.4%
1430 美国经济周期研究所(ECRI)一周领先指标 10月7日当周 -- 121.2
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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0030 澳洲就业人数(万人) 9月 增加2.04 增加1.0
全职就业人数(万人) 增加1.08 --
就业参与率 65.6% 65.6%
失业率 5.2% 5.3%
0100 韩国央行利率决议 10月 3.25% --
0600 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 9月终值 +0.1% +0.1%
(较上年同期) +2.6% +2.6%
消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +0.2% +0.1%
(较上年同期) +2.9% +2.8%
0715 瑞士综合生产者物价指数(PPI)(较前月) 9月 -0.1% -0.1%
(较上年同期) -2.0% -1.9%
0830 英国贸易收支(亿英镑) 8月 77.68 逆差88
对非欧盟地区贸易收支(亿英镑) 48.67 逆差53
1230 美国国际贸易收支(亿美元) 8月 逆差456.1 逆差458
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 10月8日当周 40.4 40.5
初请失业金人数四周均值(万人) 40.8 --
续请失业金人数(万人) 10月1日当周 367 370
1230 加拿大贸易收支(亿加元) 8月 逆差6.2 逆差10
出口(亿加元) 378.63 --
进口(亿加元) 384.85 --
2100 韩国出口物价(较上年同期) 9月 +5.8% --
进口物价(较上年同期) +14.0% --
2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -22,215 --
外资投资日本股票(亿日圆) -590 --
2350 日本企业物价指数(CGPI)(较上月) 9月 +0.1% -0.3%
(较上年同期) +2.5% +2.5% (完)
--整理 龚芳;审校 张明钧
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。