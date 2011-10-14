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亚洲 | 2011年 10月 14日 星期五 08:03 BJT

****主要国家经济指标预测--10月14日****

路透10月14日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

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0800 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 8月 -- 顺差17.73

对全球贸易收支(亿欧元) -- 顺差14.38

0900 欧元区贸易收支(亿欧元) 8月 逆差40 顺差43

0900 欧元区HICP(较前月) 9月终值 +0.8% +0.2%

(较上年同期) +3.0% +3.0%

扣除食品和能源的核心HICP(较前月) +0.8% +0.3%

(较上年同期) +1.7% +1.5%

0900 意大利CPI(较前月) 9月终值 +0.1% +0.1%

(较上年同期) +3.1% +3.1%

HICP(较前月) +1.9% +1.9%

(较上年同期) +3.5% +3.5%

1230 美国出口物价 9月 +0.2% +0.5%

进口物价 -0.3% -0.4%

1230 加拿大制造业销售 8月 +0.5% +2.7%

1230 美国零售销售(较前月) 9月 +0.7% 持平

扣除汽车的零售销售(较前月) +0.3% +0.1%

1355 路透/密西根大学美国消费者信心指数 10月初值 60.2 59.4

现况指数 75.0 74.9

预期指数 50.0 49.4

1400 美国企业库存 8月 +0.4% +0.4%

1430 美国经济周期研究所(ECRI)一周领先指标 10月7日当周 -- 121.2

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

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0030 澳洲就业人数(万人) 9月 增加2.04 增加1.0

全职就业人数(万人) 增加1.08 --

就业参与率 65.6% 65.6%

失业率 5.2% 5.3%

0100 韩国央行利率决议 10月 3.25% --

0600 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 9月终值 +0.1% +0.1%

(较上年同期) +2.6% +2.6%

消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +0.2% +0.1%

(较上年同期) +2.9% +2.8%

0715 瑞士综合生产者物价指数(PPI)(较前月) 9月 -0.1% -0.1%

(较上年同期) -2.0% -1.9%

0830 英国贸易收支(亿英镑) 8月 77.68 逆差88

对非欧盟地区贸易收支(亿英镑) 48.67 逆差53

1230 美国国际贸易收支(亿美元) 8月 逆差456.1 逆差458

1230 美国一周初请失业金人数(万人) 10月8日当周 40.4 40.5

初请失业金人数四周均值(万人) 40.8 --

续请失业金人数(万人) 10月1日当周 367 370

1230 加拿大贸易收支(亿加元) 8月 逆差6.2 逆差10

出口(亿加元) 378.63 --

进口(亿加元) 384.85 --

2100 韩国出口物价(较上年同期) 9月 +5.8% --

进口物价(较上年同期) +14.0% --

2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -22,215 --

外资投资日本股票(亿日圆) -590 --

2350 日本企业物价指数(CGPI)(较上月) 9月 +0.1% -0.3%

(较上年同期) +2.5% +2.5% (完)

--整理 龚芳;审校 张明钧

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