〔台湾债市〕殖利率连续第二天收低,因政府明年发债可望减少消息带动

路透台北10月13日电---台湾债市主要殖利率周四收低.政府明年发债量可望下滑的利多,让主力交易商寻得逆势做多的理由,惟後续追价力道不大,使得殖利率在盘初走低後即陷入狭幅区间整理,终场以小跌作收.

交易商认为,近期债市仍随国际金融市场上下震荡,缺乏明确方向指引.短线将观察美国企业财报表现、明日20年增额券100/7R发行前交易殖利率开出的位置,以及下周一五年增额券100/6R的标售结果.上述消息料将成为交易商短线抛补的操作依据.

"今天就是美债利空与发债计画利多PK(较量),发债消息胜出."一外商银行交易员说.

另一证券商交易员也说,筹码是影响台债走势的重要关键因素,明年发行量变少的消息,足以压过昨晚美债价格下跌与股市上涨的利空打击.

财政部国库署署长凌忠嫄昨日接受路透专访时表示,预计明年将发行5,000-6,000亿台币公债,自今年的6,200亿史上最高纪录下滑,因受赤字占GDP(国内生产总值)比例持续下降等条件带动.[ID:nCT0405282]

台湾股市周四收高0.62%至将近四周最高收盘水准.加权股价指数.TWII收高45.98点,成为7,428.33点,为9月21日以来最高位.

美国摩根大通(JPM)、谷歌(GOOG.O)等企业,将于今晚公布业绩报告.

美国公债价格周三下跌,指标公债收益率(殖利率)升至六周最高,因股市在对欧债危机和全球经济前景的乐观情绪推动下上涨.10年期公债收益率US10YT=RR涨6个基点,至2.22%,价格跌17/32.

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 100/6R A00106R=TWO -0.68 1.0328 1.0241-1.0420 255.0

10 100/9 A00109=TWO -0.80 1.3010 1.2930-1.3080 64.0

交易商认为,近期欧债危机缺乏明确消息进展,令股市出现一波跌深反弹走势,债市殖利率也自低档小幅弹升.预料在10月23日欧盟峰会召开前,债市将不脱区间震荡整理格局.市场注意力将转移至新券登场与标售的表现.

"明天100/7R要出来,预料殖利率不会开低,要多高也困难."一票券商交易员说.

一大型银行交易员则认为,以过去寿险等实质买盘都是撑到标债才表态的经验来看,明天100/7R若没有主力带动,殖利率应该不脱在1.70%附近波动.

欧盟预计将宣布一项银行资本调整计画,旨在缓冲希腊一旦违约对区域内银行业可能造成的冲击.德法两国已经承诺在10月23日欧盟峰会提出应对债务危机的广泛计画.

年期 期别 收盘价

30 100/8 A00108=TWO 没有成交

20 100/7 A00107=TWO 没有成交

10 100/9 A00109=TWO 1.3010

5 100/6 A00106=TWO 1.0300

2 100/3 A00103=TWO 没有成交(完)