印尼巴厘岛发生6.2级地震,游客逃离酒店

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透印尼丹帕沙10月13日电---印尼巴厘岛(峇里岛)周四发生里氏6.2级地震，建筑物出现摇晃，游客纷纷逃离酒店。目前暂无人员伤亡报告。
美国地质调查局（USGS）称，震中位于巴厘岛首府登巴萨（Denpasar）西南约160公里。
40岁的梅西耶（Caroline Mercier）正在巴厘岛文化中心乌布区旅游，她表示，自己对加州的地震早已习以为常，但从未经历过像这样的地震。
她对路透社称：“震波从脚上传到心脏和头顶，令我感到恶心。我的第一反应是逃到屋外。当屋顶开始摇晃时，我非常不知所措。”
该岛南部努沙杜瓦的诺富特南湾度假村疏散了游客。
巴厘岛气象局信息主任Endro Tjahjono称，暂无出现海啸的可能，也无余震报告。他称，其办公室位于巴厘岛南部库塔镇，墙体和玻璃窗出现裂纹，部分天花板坠落。（完）
--编译：黎黎;发稿：王燕焜
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。