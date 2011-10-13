印尼巴厘岛发生6.2级地震,游客逃离酒店

(本文由路透中文网编译提供)

路透印尼丹帕沙10月13日电---印尼巴厘岛(峇里岛)周四发生里氏6.2级地震，建筑物出现摇晃，游客纷纷逃离酒店。目前暂无人员伤亡报告。

美国地质调查局（USGS）称，震中位于巴厘岛首府登巴萨（Denpasar）西南约160公里。

40岁的梅西耶（Caroline Mercier）正在巴厘岛文化中心乌布区旅游，她表示，自己对加州的地震早已习以为常，但从未经历过像这样的地震。

她对路透社称：“震波从脚上传到心脏和头顶，令我感到恶心。我的第一反应是逃到屋外。当屋顶开始摇晃时，我非常不知所措。”

该岛南部努沙杜瓦的诺富特南湾度假村疏散了游客。

巴厘岛气象局信息主任Endro Tjahjono称，暂无出现海啸的可能，也无余震报告。他称，其办公室位于巴厘岛南部库塔镇，墙体和玻璃窗出现裂纹，部分天花板坠落。（完）