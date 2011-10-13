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亚洲 | 2011年 10月 13日 星期四 14:42 BJT

《外汇动态》欧洲开盘:欧元兑美元和日圆徘徊于一个月高位附近

0629GMT---欧元兑美元EUR=徘徊于周三曾触及的一个月高点1.3834附近,欧元兑日圆亦接近一个月高位107.03日圆,此前出现一波空头回补行情,市场审慎乐观看待欧盟应对欧元区债务危机的计画.

欧元/美元持稳,最新报1.3780美元;美元指数.DXY持平,报77.053.(完)

--编译 张若琪;审校 龚芳

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