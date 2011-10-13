〔台湾货币市场〕短率大致平稳,央行调升代收利率暂无影响

* 短率大致平稳,市况宽松

* 央行调升拆款代收利率0.1基点,暂停升息後第二度调升

记者 张雅菁

路透台北10月13日电---台湾银行间短期利率周四大致平稳.央行存单到期量大,市况颇为宽松.虽然央行再次调升委托大型银行拆入隔夜资金的利率0.1基点,但对市况影响不大.

央行在上月底宣布暂停升息後,曾在10月3日逆势调高了委托银行代收隔夜资金利率0.1基点至0.389%,今天则是第二度调升.不过,资金调度人士指出,由于调整幅度极小,且仍低于一般银行间成交利率,因此目前看来对市况几无影响,揣测央行应该只是欲维持稳定的步伐.

"没有感觉,因为跟短率水准差太远,央行在不同的世界里拉利率,没有影响,"一票券商人士称.

他并指出,除了拆入央行的资金会承作该利率外,通常只有外商银行会以那样的低利率拆出,而在近来外商资金供给亦有限之际,对市场利率更不可能产生实质拉升效果.

本地时间15:03:拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.394%,同上日;区间为0.297-0.760%,上日在0.296-0.760%.

2-7天拆款利率区间在在0.390-0.800%,上日在0.40-0.80%.

**短票利率持稳低档**

短票部份,票券商表示,虽然发票量稍微增加,但由于银行消化资金需求殷切,因此仍然呈现钱多票少的状态.明日虽然周末前发票量可能进一步增加,但是央行存单到期量亦庞大,利率料维持在今日水准附近.

今日30天内短票银行间主要成交利率落在0.85%,同上日.较短天期有见成交在0.81-0.83%.

央行存单今日到期为2,629.50亿台币,发行量待稍晚公布.[TW/MMTCN]明日到期3,028.50亿.

拆款中心数据PIBC显示,修正後周三当日超额准备为87亿台币,累计超额准备为1,357亿台币,加计前期1%的超额准备为2,481亿台币.

**公债RP利率稳定**

债市同业附买回(RP)利率周四稳定.交易商以到期续作为主,整体市况平稳.不过,明日为例行性支出的高峰日,将密切观察资金抽回状况.

银行人士指出,此前外资汇出令市场资金稍嫌紧俏,惟外资近日在台股已连续四日买超,对货币市场有些许挹注,整体市场资金逐步回稳.然而,央行今日调升代收隔夜拆款利率0.1个基点,预料未来RP利率仍难见下滑.

资金调度人士也表示,投信近日尾盘均有余钱投入RP市场,但也有交易商反映,见部份投信将到期资金陆续转至定存,各家投信资金状况不同调,料未来资金分配不均恐难缓解.

今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.69-0.71%,同于上日.

上日外资及陆资在台股买超34.99亿台币,已连续四日买超,累计金额为222.78亿.[ID:nCT0405156].(完)