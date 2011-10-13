〔台湾汇市〕台币兑美元收升7.1分至三周高位,欧债可望有解提振非美货币

路透台北10月13日电---台币兑美元TWD=TP周四收盘升值7.1分.斯洛伐克将批准欧元区救助基金计画,市场乐观期待欧债有解,非美货币接连走升,台股亦表现不差;尽管尾盘央行收回约4分升幅,台币再度收创三周以来高位.

汇银人士指出,台币开盘即反映亚币升势而上扬,但台股涨幅并未继续扩大,在缺乏其他利多消息鼓舞下,台币升幅受限;中午过後,韩元扩大涨幅,台币随之走强,不过30.3元附近有美元买盘进场,令台币升势再度受阻,陷于狭幅区间内整理.

"(外商银行)买卖两边都有,所以大部分时间台币的实际交易区间很窄,"一位本地银行人士称.

他们并表示,此波欧元升势凌厉,显示欧债问题解决有望,不过未来美国联邦储备理事会(美联储,FED)是否要推出其他宽松政策救市,及在全球经济恐衰退下,台股仍有探底的压力,还有中美汇率恐爆发贸易战争,均为市场持续追踪焦点.

他们预估,短期台币仍不脱震荡整理,明日交投区间先看30.25-30.45元间,料逢低仍会有进口商及外商银行承接的美元买盘进场,要突破区间恐有难度.

台币兑美元盘中亦触及三周来高位,上次高位出现在9月22日,报30.100元.此外,台币上次收盘高位则出现在9月21日的29.950元.

台湾加权指数.TWII今日收盘上涨0.62%至7,428.33点;外资及陆资在台股买超34.99亿台币,已连续四日买超,累计金额为222.78亿.[ID:nCT0405746]

另外,韩元兑美元KRW=周四上涨,因欧洲扩大纾困基金以及重整银行业资本有所进展,不过中国贸易数据逊于预期以及人民币走软,使得韩元/美元涨幅受限.[KRW/CN]

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