〔路透基点〕光明食品3.15亿美元联贷案银团阵容浮现--RLPC

路透香港10月13日电---汤森路透旗下基点援引银行消息人士报导,国家开发银行、澳洲联邦银行(CBA)、Rabobank以及Westpac Banking Corp已加入光明食品(集团)3.15亿美元三年定期贷款案,以支持该公司对澳洲食品公司Manassen Foods Australia Pty Ltd控股权的收购.

委托主办行和簿记管理人澳新银行(澳盛银行,ANZ)和澳洲国民银行料将会很快结案.

该贷款可进行承销,贷款人为光明食品(澳洲),由光明食品自己提供担保.承诺提供5,000万美元以上贷款的银行可以获得委托主办行的头衔,以及包含所有费用在内210基点的价码.利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码170基点.

光明食品为中国国有企业,该公司意欲通过海外收购提升其知名度并满足快速增长的国内市场.8月,该公司同意以逾5亿澳元的价格从澳洲私募公司CHAMP Private

Equity收购Manassen Foods Australia的75%股权,这相当于7.5-8倍的市盈率.该公司计划利用中国国内市场扩大Manassen的国际业务.(完)