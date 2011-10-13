〔外汇期权〕美元/日圆风险逆转指标跌至数年低位偏向日圆买权--IFR

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
IFR伦敦10月13日电---日本央行干预的威胁,令短天期美元/日圆选择权波动率过去几周向上倾斜,这打压一个月期/delta值为0.25的风险逆转指标跌至中长线低点,偏向日圆买权.
昨天现汇升至四周新高,逼近77.50障碍位,引发另一波日圆卖权回补,一个月期风险逆转指标跌至0.2%,偏向日圆买权,目前持平在0.2%获得支撑,尽管现汇拉回至77.00.
目前水准是2011年2月中旬以来首见,自2004年3月以来这个水位已守住先前测试,2004年3月时是最近一次出现偏向日圆卖权.(完)
--编译 蔡美珍;审校 白云
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。