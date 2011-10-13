〔外汇期权〕美元/日圆风险逆转指标跌至数年低位偏向日圆买权--IFR

IFR伦敦10月13日电---日本央行干预的威胁,令短天期美元/日圆选择权波动率过去几周向上倾斜,这打压一个月期/delta值为0.25的风险逆转指标跌至中长线低点,偏向日圆买权.

昨天现汇升至四周新高,逼近77.50障碍位,引发另一波日圆卖权回补,一个月期风险逆转指标跌至0.2%,偏向日圆买权,目前持平在0.2%获得支撑,尽管现汇拉回至77.00.

目前水准是2011年2月中旬以来首见,自2004年3月以来这个水位已守住先前测试,2004年3月时是最近一次出现偏向日圆卖权.(完)