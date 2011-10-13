《综述》台积电张忠谋直言"春燕"不来,半导体类股吓出冷汗

* 张忠谋:全球经济未来一年不会好

* 台积电股价一度挫逾2%,最终平盘报收

* 大盘因近来已反应欧美景气疑虑,相对有撑

记者 张雅菁

路透台北10月13日电---常以"燕子来了"形容景气回春前兆的台积电(2330.TW)董事长张忠谋,直言全球经济现在及未来一年都看不到"燕子"的保守说法,冲击台积电率领半导体类股周四盘中重挫,不过收盘时则是回到平盘.

尽管不少研究机构已预言明年全球经济成长疲弱,但张忠谋的"燕子"来不来还是备受市场关注,因为半导体景气循环与全球经济(GDP)成长率紧密连动.全球GDP为台积电(TSM.N)内部半导体产业预测模型的重要依据之一,而半导体产业又是科技业的核心所在.

"因为台积电是做晶圆代工,等于是上游,所以从他的角度可以去看到whole picture(全貌)的状况,"保德信投信投资长余睿明称.

不过,他亦指出,由于近来股市对于欧美经济疲态已多所反应,因此今日对于大盘影响相对有限,"大家最近受到的洗礼已非常多了.即使他不明讲,大家已有这样的预期."

台湾加权股价指数.TWII今日多在平盘之上,终场收升0.62%.台积电盘中一度跌逾2%,但终场回到平盘,报70.4台币;半导体类指数.TSII亦由跌翻升,收高0.28%.

全球最大晶片封装测试厂日月光(2311.TW)则收挫3.39%,晶圆代工二哥联电(2303.TW)亦跌1.65%,不过跌幅均较盘中有所缩减.

**春燕不来**

张忠谋周三在一场晚宴演讲中表示,全球总体经济景气未来一年不会好.欧洲与美国目前遭遇的是政治与经济相互干扰的问题;中国为了解决通货膨胀困境,经济成长不免也将放缓;日本则是老问题.

"所以我说现在看不到燕子,全世界都看不到燕子,"他称.

受到全球经济不振,需求疲弱的影响,台积电甫公布的9月营收较上年同期减少10.3%,第三季本为传统旺季,更是出现少见的营收较上季衰退.

台积电将在本月底举行季度业绩说明会,市场将密切关注张忠谋对继2008年及2009年金融海啸以来,新一波半导体产业景气下滑的说法,以及台积电是否将会大幅删减明年资本支出.

张忠谋在第二季说明会曾表示,下修全年晶圆代工产业的成长幅度至7%,并令台积电坦言,今年全年营收(以美元计)成长20%内部目标确定将无法达到.[ID:nCT0470735]

电子业是带动台湾出口的主要动力,而欧美强大消费力一向是其订单的主要来源.这波源起欧洲及美国的债务危机,使全球经济蒙上二次衰退的不确定性下,订单能见度已有趋低之势,部分企业显现周转困难,令人担心金融海啸期间的无薪假和裁员潮可能卷土重来.[ID:nCH0080703]

"灰暗中寻亮点"

对于今日股价相对有撑,富邦投顾总经理萧乾祥认为,很多电子厂商本身对接单已有警觉性,而以出口为导向的电子股近来针对基本面疲弱的股价反应已大,与大盘一样主要是承受技术性反压,明年台股仍将在约7,000-8,500点大区间整理.

"张忠谋讲句话是指大方向来看,但大家以为没看到燕子,天空就是灰暗的...,我比较不会那麽悲观."萧乾祥称,他个人看好低价智慧型手机及平板电脑.

韩国三星电子(005930.KS)上月曾表示,明年半导体市场将呈现低成长率,因全球景气不确性太大.此外,荷兰晶片制造设备商ASML(ASML.AS)(ASML.O)本周稍早表示,半导体产业已见成长放缓迹象,但智慧型手机及平板电脑的相关产业链除外.

保德信的余睿明亦认为,目前市场主要关键在于欧洲债信问题的不确定性.他个人预期有机会化险为夷,不会重演2008年危机,明年第一季便可以看到景气转向上行,届时超跌的个股不须太大成长动能,股票就将有机会反弹.

根据研究机构Gartner预估,2010-2015年的全球半导体产业年复合成长率为4.9%,其中晶圆代工的年复合成长率为7.5%.因此晶圆代工的成长,还是比产业链成长的快.

另一方面,Gartner虽然已将2011年平板电脑销售量从年初预测的6,978万台下修至6,360万台,反映景气衰退对消费的冲击,但还是较上年激增2.6倍.且Gartner看好平板电脑销售将维持强劲成长,2015年的销售量可望达3亿2,630万台.

Gartner半导体首席分析师李辅邦认为,直至2013年,半导体产业营收的成长有25%将来自平板电脑的贡献.(完)

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