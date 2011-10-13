〔两岸金融〕台湾金管会同意一银于成都设第二家分行,初订资本额10亿人民币

路透台北10月13日电---台湾金融监督管理委员会周四表示,核准第一银行在成都设立大陆地区第二家分行的申请,申请资本额为10亿人民币.

第一银行目前在中国上海已有第一家分行,资本额为3亿人民币.金管会表示,第一银行财务、业务符合"台湾地区与大陆地区金融业务往来及投资许可管理办法"增设分行的规定,因而核准其申请.

台湾的银行业目前在中国大陆已设有六家分行,大都集中在上海,有土银,一银,国泰世华银.此外,彰银,华银及合库5854.TW则分别在苏州,昆山及深圳设立分行,这些城市聚集了大量制造业的台商.

目前也还有台银,中信银以及兆丰银申请成立大陆分行.台银和中信银的分行地点均是上海,兆丰则是选择在苏州成立分行.(完)