〔两岸金融〕台湾金管会同意一银于成都设第二家分行,初订资本额10亿人民币

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透台北10月13日电---台湾金融监督管理委员会周四表示,核准第一银行在成都设立大陆地区第二家分行的申请,申请资本额为10亿人民币.
第一银行目前在中国上海已有第一家分行,资本额为3亿人民币.金管会表示,第一银行财务、业务符合"台湾地区与大陆地区金融业务往来及投资许可管理办法"增设分行的规定,因而核准其申请.
台湾的银行业目前在中国大陆已设有六家分行,大都集中在上海,有土银,一银,国泰世华银.此外,彰银,华银及合库5854.TW则分别在苏州,昆山及深圳设立分行,这些城市聚集了大量制造业的台商.
目前也还有台银,中信银以及兆丰银申请成立大陆分行.台银和中信银的分行地点均是上海,兆丰则是选择在苏州成立分行.(完)
--记者 高洁如; 审校 黄凯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。