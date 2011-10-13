《综述》美国初请失业金人数略减、贸易逆差微降,透露经济改善迹象

记者 Lucia Mutikani 编译 张明钧/王冠中

劳工部周四公布,上周初请失业金人数下滑1,000人至40.4万人,而四周之前的初请失业金人数则达43.2万人.

另一份由商务部公布的报告则显示,贸易状况支持第三季经济环比年率可能为成长约2%的看法,虽然仍不足以带动失业率走低,但也远说不上是陷入衰退.