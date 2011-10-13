《综述》美国初请失业金人数略减、贸易逆差微降,透露经济改善迹象

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* 上周初请失业金人数减少1,000人
* 8月贸易逆差略微下滑
* 与中国间的贸易逆差创纪录新高
* 数据显示经济缓步增长,未现衰退
记者 Lucia Mutikani 编译 张明钧/王冠中
路透华盛顿10月13日电---美国上周初请失业金人数小幅下滑,8月贸易逆差略微缩减,显露出经济成长略为转强的迹象.
劳工部周四公布,上周初请失业金人数下滑1,000人至40.4万人,而四周之前的初请失业金人数则达43.2万人.
另一份由商务部公布的报告则显示,贸易状况支持第三季经济环比年率可能为成长约2%的看法,虽然仍不足以带动失业率走低,但也远说不上是陷入衰退.
美国第二季国内生产总值(GDP)仅成长1.3%,令人担心经济成长可能严重阻滞.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选