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市场报道 | 2011年 10月 14日 星期五 06:29 BJT

《综述》美国初请失业金人数略减、贸易逆差微降,透露经济改善迹象

* 上周初请失业金人数减少1,000人

* 8月贸易逆差略微下滑

* 与中国间的贸易逆差创纪录新高

* 数据显示经济缓步增长,未现衰退

记者 Lucia Mutikani 编译 张明钧/王冠中

路透华盛顿10月13日电---美国上周初请失业金人数小幅下滑,8月贸易逆差略微缩减,显露出经济成长略为转强的迹象.

劳工部周四公布,上周初请失业金人数下滑1,000人至40.4万人,而四周之前的初请失业金人数则达43.2万人.

另一份由商务部公布的报告则显示,贸易状况支持第三季经济环比年率可能为成长约2%的看法,虽然仍不足以带动失业率走低,但也远说不上是陷入衰退.

美国第二季国内生产总值(GDP)仅成长1.3%,令人担心经济成长可能严重阻滞.

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