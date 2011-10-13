《美债周五展望》美国零售销售数据和欧元区消息将牵动美债收益率

* 美国零售销售料增长0.7%,扣除汽车後的零售销售料增长0.3%

* 10月路透/密西根大学消费者信心指数料为60.2

* 投资人密切关注欧元区情势的发展

记者 Ellen Freilich 编译 王冠中

路透纽约10月13日电---随着本周公债标售结束,美国公债收益率(殖利率)周五可能上扬,前提是经济数据支持了美国经济将躲过再次衰退的看法.

然而,分析师表示,要是美国9月零售销售数据较预期疲弱许多,或者相关消息引发对欧元区债务危机新的担忧,美债收益率则可能会下滑.

欧洲央行总裁特里谢在周四的访问中表示,在欧洲努力解决主权债务危机之际,央行已竭尽所能支撑金融市场.

至于美国国内,路透调查显示,美国9月零售销售料增长0.7%,扣除汽车的零售销售料较上月成长0.3%.

9月零售销售若强劲增长,再加上近期的初请失业金和就业报告,将凸显出经济正在增长.

这也会给投资人脱离避险美债并投入股市等较高风险资产清除了阻碍,只要欧元区方面的消息没带来任何障碍.

Hartford投资管理公司的资深副总Ray Humphrey表示,在第三季初期,"对于下半年会进入衰退有很真切的担忧,但经济数据持续改善,显然衰退情况并不会出现."

此外,他也指出,欧洲政策官员已"非常有条不紊地"采取措施来应对欧元区债务危机.

Humphrey表示,避险美债遭抛售,收益率回升,因市场已经排除了部分忧虑.

"投资人了解到,今年不会有衰退情况,而且欧元区危机也不会更加失序,"他说.

由于美债收益率如此之低,股市中长期来看也变得更具吸引力.

"景况已经不像几个月前那麽可怕,再加上目前的低收益率水准,正带动资产重新配置,从固定收益转移到股市,"Humphrey说.

Calvert投资管理公司的固定收益策略师Steve Van Order表示,欧元区相关传闻仍可能在未来几周内左右市场,不过市场可能不会突破近期区间.

"斯洛伐克投票,欧洲银行业评等...这些都是推动人们前进的消息,"他说.

斯洛伐克周四通过了欧元区纾困基金扩容计画,为欧元区最後一个通过该计画的国家,也为解决欧洲主权债务危机的果敢举措清空了道路.

欧盟峰会预定在本月稍後召开,以核准一项对抗危机的策略,该策略可能包括降低希腊的债务负担,以及强化欧洲银行业计画等措施.

**收益率过低?**

当指标10年期美债收益率触及1.7%时,投资人心中的疑问是,美国经济或欧洲债务危机是否合理说明了收益率应在该水准.

"美国经济数据并不畅旺,但10年期美债收益率真的应该跌到1.7%吗?答案是否定的,"Van Order说.

指标10年期美债收益率US10YT=RR周四尾盘报2.19%.

他说,10年券收益率可能会"徘徊在2%水准附近",而长债供应则受到美国联邦储备理事会(FED)买债所抵销.

Van Order表示,如果欧洲的措施没达成,收益率可能下滑,美债价格可能再次扬升.此外,交投将震荡.(完)

--译文审校 王兴亚

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