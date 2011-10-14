〔金砖国家〕10月13日股汇市收盘纵览

路透10月14日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币10月13日(周四)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收高0.79%,报930.47点.

中国股市:沪综指周四小幅收涨,为连续第三日收升;中小板和创业板受国家政策扶持激励走强,提振信心;不过此前领涨的金融股则遭遇获利回吐.分析人士认为,明日数据公布前市场依然维持谨慎,短线料会围绕2,400点震盪.沪综指.SSEC收报2,438.790点,涨18.790点,或0.78%.今日创业板指数收扬2.07%;上证180金融指数.SSE180FI微幅收升0.09%.[.SSCN]

香港股市:收盘大涨,连续第六个交易日收升.内地地产类股领涨,因今年前三季合同销售额劲增.恒生指数.HSI收高2.34%或428.35点,至18,757.81.恒生国企指数.HSCE收高3.67%至9,802.58.[.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS即期汇价收跌.中美汇率争端可能引发贸易战忧虑,增添了客盘的购汇情绪,而境内外人民币兑美元即期价差较盘初有所扩大,亦助境内美元呈相对强势.[CNY/CN][ID:nCN1149630]

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印度股市:在震盪交投中下跌0.4%,因经济增长放缓及消费者支出迟滞的疑虑打压ITC(ITC.NS)和Larsen & Toubro(LART.NS)等股.但银行股上扬,因寄望政府采取行动支撑国营银行资本,将有助缓解银行业前景的疑虑.指标BSE指数.BSESN收跌74.47点,报16,883.92点,盘初一度扬升0.7%.[.BO]

印度汇市:印度卢比兑美元下滑,抹去上日的凌厉升幅,因国内股市震盪且欧元回落.卢比兑美元INR=D2收报49.12/13,较周三收盘价48.95/96跌0.3%.[INR/]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,396.270点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收低1.23%,报730.84点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX跌0.44%,报31.2500;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX升0.25%,报42.8100.

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巴西股市:拉美股市上扬,在斯洛伐克通过欧元区救助基金扩容方案後,投资者对欧元区债务危机有望受控充满乐观.圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP涨升1.42%至54,601点.[ID:nN1E79C1Z1]

巴西汇市:巴西雷亚尔兑美元BRBY扳回稍早跌幅上扬0.49%,报1.7495,交投震盪.[ID:nN1E79C0J9]

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南非股市:资源股领跌南非股市,此前中国公布的数据疲软,加上市场对美国企业财报感到失望,使矿业股受到打击.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI下跌1.1%至27,540.79点.综合指数.JALSH跌0.9%,报30,834.39点.[.J][ID:nL5E7LD3CI]

南非汇市:南非兰特兑美元尾盘转疲,回吐稍早的小量涨幅,因对中美恐陷贸易战的疑虑让原已担心欧债问题的投资人不安.1606GMT兰特兑美元ZAR=D3报7.8990,较周三收盘价7.8365跌0.8%,盘中稍早曾升至7.79.[ZAR/][ID:nL5E7LD3I6](完)