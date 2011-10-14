(重发)****美国与加拿大经济指标预测--10月14日-10月21日****

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
(重发以调整格式)
路透10月14日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------10月10日当周------------------------------
10月14-21日
1800 美国联邦预算(亿美元) 9月 -- 赤字1,341.5
10月14日(五)
1230 美国出口物价 9月 +0.2% +0.5%
进口物价 -0.3% -0.4%
1230 加拿大制造业销售 8月 +0.5% +2.7%
1230 美国零售销售(较前月) 9月 +0.7% 持平
扣除汽车的零售销售(较前月) +0.3% +0.1%
1355 路透/密西根大学美国消费者信心指数 10月初值 60.2 59.4
现况指数 75.0 74.9
预期指数 50.0 49.4
1400 美国企业库存 8月 +0.4% +0.4%
1430 美国经济周期研究所(ECRI)一周领先指标 10月7日当周 -- 121.2
----------------------------------10月17日当周------------------------------
10月17日(一)
1230 美国纽约联邦储备银行制造业指数 10月 负4.00 负8.82
1315 美国工业生产(较前月) 9月 +0.2% +0.2%
产能利用率 77.5% 77.4%
10月18日(二)
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 10月15日当周 -- -0.1%
1230 美国生产者物价指数(PPI)(较前月) 9月 +0.2% 持平
(较上年同期) +6.0% +6.5%
核心PPI(较前月) +0.2% +0.1%
(较上年同期) +2.5% +2.5%
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 10月15日当周 -- +4.8%
1300 美国整体资本流动(亿美元) 8月 -- 净流出518
外资购买美国公债(亿美元) -- 净买进162
1400 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 10月 15 14
10月19日(三)
1100 美国抵押贷款市场指数 10月14日当周 -- 744.3
再融资指数 -- 4,072.3
1230 美国消费者物价指数(CPI)(较前月) 9月 +0.2% +0.4%
(较上年同期) +3.7% +3.8%
扣除食品及能源的CPI(较前月) +0.2% +0.2%
(较上年同期) +2.1% +2.0%
实质所得 -- -0.8%
1230 美国房屋开工年率(万户) 9月 59.0 57.1
建筑许可年率(万户) 61.0 62.5
1230 加拿大领先指标 9月 -- 持平
1530 美国克里夫兰联邦储备银行CPI 9月 -- +0.3%
1800 美联储褐皮书
10月20日(四)
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 10月15日当周 -- 40.4
初请失业金人数四周均值(万人) -- 40.8
续请失业金人数(万人) 10月8日当周 -- 367
1230 加拿大趸售(批发)贸易(较前月) 8月 -- +0.8%
1400 美国成屋销售年率(万户) 9月 491 503
1400 美国领先指标 9月 +0.2% +0.3%
1400 美国费城联邦储备银行制造业指数 10月 负9.0 负17.5
2200 国际半导体设备暨材料协会(SEMI)
北美半导体设备订单出货比 9月 0.80
10月21日(五)
1100 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 9月 -- +0.3%
(较上年同期) -- +3.1%
央行核心CPI(较前月) -- +0.4%
(较上年同期) -- +1.9%
1430 美国经济周期研究所(ECRI)一周领先指标 10月14日当周 -- -- (完)
--编译 张若琪;审校 张涛
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选