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亚洲 | 2011年 10月 14日 星期五 08:20 BJT

〔日本股市〕日经指数开盘下跌,受摩根大通疲弱业绩所累

路透东京10月14日电---日本股市日经指数周五开盘下跌,摩根大通(JPM.N)疲弱的业绩推低美股,尽管谷歌强劲财报提供些许支撑力道.

日经指数.N225下跌0.5%至8,778.81.东证股价指数.TOPX则跌0.8%至753.07.(完)

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--编译 戴素萍;审校 张荻

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