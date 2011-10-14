《台湾报摘》--工商时报10月14日

* 头版头条:

--美韩自由贸易协定(FTA)明年元旦起生效,经济部周四分析指出,台湾约有118.39亿美元的输美产品将受冲击,占整体输美比重达34.1%,又以机械、纺织成衣与塑胶类的威胁感最大.

* 其他:

--统一(1216.TW)集团看好两岸食品业"黄金十年"商机,启动总投资金额逾670亿台币、为期三年的大型建厂计画,包括在新竹湖口斥资百亿台币,打造台湾全新综合食品生产基地;同时,三年内将在中国大陆投入120亿人民币新建17座泡面与饮料厂.

--封装测试大厂矽品(2325.TW)经过多年的努力後,今年底前可望正式打入高通(Qualcomm)(QCOM.O)供应链,现在已开始进入制程及产能认证阶段,明年第一季起就可开始承接高通的手机晶片封测订单.

--宏达电(2498.TW)执行长周永明表示,内容供应是宏达电加强使用者经验、与竞争对手区隔的策略之一,宏达电现金部位充足,只要标的价格合理就会考虑并购;但基于Android应用程式商店已具经济规模,宏达电将持续采用Android、微软(MSFT.O)平台,不会买下惠普(HPQ.N)webOS作业系统.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.