《台湾报摘》--经济日报10月14日

* 头版头条:

--全球经济成长趋缓,加上韩欧、美韩自由贸易协定陆续上路,总统马英九周四提前召开总统府财经月报,要求各部会提出振兴经济因应方案,三管齐下吸引投资、促进公共建设,扩大内需和拚出口.

* 其他:

--政府为因应国际景气变动,财政部高层官员指出,将会配合针对容易引起物价波动的大宗物资、民生必需品与汽油等,采行机动调降关税、货物税与营业税的降税措施.

--富邦金控(2881.TW)继运彩科技发生员工弊案後,市场传出富邦金控总经理龚天行有倦勤之意,惟龚天行否认传闻,强调"没这事".

--义联集团斥资3亿余美元(约91.5亿台币)在福建宁德建立的镍铁合金厂通过环评,将在10月31日奠基动工,义联不锈钢产业持续往上游延伸,巩固亚洲不锈钢领先地位.

--奇美电(3481.TW)600亿元联贷案筹组超过半年,受到面板业连续数季亏损,银行团决定"以拖待变",一再延宕.银行团说,为让联贷案顺利跨过400亿台币最低门槛,奇美电近期积极拜会各银行,此联贷是要作为中长期营运周转金,例如有联贷案到期需偿还,银行团若再拖,对奇美电未来经营相当辛苦.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.