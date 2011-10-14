〔路透调查〕分析师下调法国今明年成长预估,消费者支出料亦欠佳

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* 法国2011年GDP料成长1.6%,2012年料成长1.0% (7月调查分别为成长2.0%和1.7%)
* 消费者支出今、明两年料分别增加0.7%和0.8% (7月调查分别为增加1.4%及1.5%)
路透巴黎10月13日电---一项路透调查显示,法国2012年经济成长将放缓至1.0%,暗示明年该国总统大选的胜选者,将得面对支撑财政和保卫AAA评等的巨大任务.
路透对逾20名经济分析师的调查显示出,对欧元区第二大经济体法国的预期急遽恶化.7月的上次调查预估明年法国国内生产总值(GDP)成长1.7%.
由于总统萨科齐政府的明年预算预估是以GDP成长1.75%为假设前提,因此若成长率仅有预估值的一半,将意味法国人得承受更多痛苦的撙节措施.
"全球经济环境大幅恶化,目前唯一还能推动成长的正面要素--企业投资,也将受融资条件收紧的打击."Natixis分析师Jean-Christophe Cafftet表示.
路透调查显示,分析师预计今年经济成长将小幅放缓至1.6%,低于7月调查预估的2.0%,但大致符合政府官方目标成长1.75%.
路透10月的调查还显示,消费者支出的预期明显恶化--预估中值显示,法国明年消费者支出料增0.8%,7月调查预估为增1.5%.(完)
--编译 张若琪;审校 张明钧
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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