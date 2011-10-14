〔路透调查〕日本第四季经济成长率再度调降,工业生产预估亦下修

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透东京10月13日电---路透调查显示,随着年底将近,日本经济前景已连续第四个月下修,主因欧元区债务危机加剧,有推低全球经济之虞.
分析师并调降其对工业生产的预估,暗示3月地震和海啸後的反弹已经触顶.
他们仍预期来年经济将温和复苏,受到重建相关需求所支撑.但再次衰退的可能性不小,接近三分之一.
根据路透在10月5-12日针对逾30位分析师进行调查所得,日本经济在第四季可能仅成长0.5%.这比之前几次调查来得低,之前6月、7月、8月和9月调查成长预估分别为1.2%、1.1%、1.0%及0.7%.
"日本出口在10-12月料走弱,因欧洲和美国经济放缓,这将冲击到企业的资本支出,"明治安田生命经济师小玉佑一表示.
"重建需求只是修复因天灾而造成的损失.因此很难见到会有自主性的成长."
日圆强劲也冲击以出口为导向的经济成长,分析师预期明年日圆仍坚稳.分析师认为有三成的可能性再次陷入衰退.
分析师并调降对工业生产的预估,因全球对日本电子零件的需求疲弱.最新调查预估7-9月工业生产将减少0.6%,7月调查时预估为增加0.2%.
不过第四季工业生产料将成长0.4%,而明年第一季则料增加4.0%.该预估增幅远低于前次调查的2.9%和7.7%.
分析师仍预期日本央行将保持超宽松政策至少至2013年3月止的会计年度结束.分析师表示,只要美国联邦储备理事会(美联储,FED)因美国低成长而对利率按兵不动至2013年中,日本也将难以结束其超宽松货币政策.(完)
--编译 戴素萍;审校 张涛
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