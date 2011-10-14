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专栏 | 2011年 10月 14日 星期五 09:07 BJT

〔台湾个股〕微软与台湾广达签订专利协议,涵盖Android及Chrome产品

路透10月13日电---微软(MSFT.O)宣布与台湾广达电脑(2382.TW)签订专利协议,涵盖以Android及Chrome为基础的产品.

微软表示,依据该协议将可向广达收取专利金,但并未公布协议的内容.(完)

--编译 张明钧;审校 张若琪

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