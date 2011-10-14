〔路透调查〕英国经济未来12个月陷入衰退的机率有34%

* 英国经济未来12个月陷入衰退的机率有34%

* 2011年经济成长率料为1.0%,2012年料为1.3%

* 经济分析师称,失业率尚未触顶

记者 Andy Bruce 编译 王冠中

路透伦敦10月13日电---周四公布的路透调查显示,经济分析师预估英国经济未来12个月内陷入衰退的机率有三分之一,最好的情况也只是经济呈现数季的疲弱增长.

英国央行上周决定将展开新一轮资产买进计画来提振经济,但此举并未阻止分析师再次下修对英国今明两年经济成长率的预估.

分析师现在预期英国2011年经济仅成长1.0%,明年略为改善,成长1.3%.而9月时调查预估分别为成长1.1%和1.5%.

若最新预估得以实现,这样疲弱的成长水准将会损及英国削减预算的目标.该目标是在3月时根据更为乐观的预估所做.

失业不断增加,且英国经济已因大规模财政撙节措施而苦苦挣扎,但欧元区主权债务危机或许是更大的立即威胁.

"即使在主权债务危机爆发前,英国经济复苏已经难以积聚动能"Lloyds Bank Corporate Markets的首席英国经济分析师Adam Chester在研究报告中称.

英国4-6月经济仅较上季成长0.1%,而英国央行首席经济学家戴尔周三警告称,年底前经济可能进一步趋疲.

有不祥的迹象显示,向来不轻易改变观点的经济分析师正在迅速变得更加悲观.

29名提供季度成长率预估的分析师中,有六人预期从现在到2013年中,会有一季或更多季的负成长.9月调查时执此看法的只有一人.

在2008年中分析师做出类似的预估时,英国经济已经深陷衰退.而此次调查的季度国内生产总值(GDP)预估区间也比上次调查来得大,这是不确定性增加的另一个迹象.

未来12个月经济陷入衰退机率的预估中值为34%,略高于9月调查预估的30%.

**欧元区问题**

根据周四的另一项路透调查,欧元区经济陷入衰退的机率为40%,主要经济体法国和德国均放缓.整体欧元区成长率预估和英国成长预估同样疲弱.[ID:nCT0406006]

在缺乏有效解决方案的情况下,债务危机重创希腊并扩散至其他欧元区二线国家,这可能对英国经济前景带来严重的负面影响.

"由于欧元区市场占英国出口近半数比重,因此欧元区危机会让英国欲提高出口的希望更难达成,"巴克莱资本的经济分析师Simon Hayes表示.

"对于欧元区颓势的警觉,促使(英国央行)...重启资产买进计画."

上周调查的经济分析师预期,英国央行量化宽松措施总规模料扩大至3,250亿英镑.此前英国央行宣布新的资产购买计画,将整体量化宽松规模增至2,750亿英镑.

分析师预估,利率料在2013年中前维持在纪录低点0.5%,和先前的调查相同.

英国失业率在9月触及1994年以来最高水准,6-8月间按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率触及8.1%.失业率料于明年在8.3%触顶.(完)