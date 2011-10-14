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亚洲 | 2011年 10月 14日 星期五 10:16 BJT

〔路透基点〕恒信金融租赁20亿元人民币四年期贷款案结案--RLPC

路透香港10月13日电---汤森路透旗下基点援引银行消息人士报导,上海的恒信金融租赁有限公司已在9月26日签署20亿元人民币的四年期定期贷款.

委托主办行为中国银行上海分行,承贷额度8亿元人民币.中国农业银行(承贷5亿元人民币)、交通银行(承贷4亿元人民币)、中国工商银行(承贷3亿元人民币)为共同主办行.

贷款利率为中国人行基准利率的100%,承诺费25基点.动支期为12个月.

贷款经首次动用之後,按季度分12期平均摊还.

这项贷款资金将用来作为营运资本和采购租赁设备.

恒信金融租赁另一项由国家开发银行主办的12亿元人民币贷款案在9月21日结案.中国建设银行、上海农村商业银行亦加入参贷.

恒信金融租赁是由私募股权基金美国德州太平洋集团(TPG)完全独资.(完)

--编译 李婷仪;审校 张明钧

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