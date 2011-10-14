〔路透基点〕恒信金融租赁20亿元人民币四年期贷款案结案--RLPC

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港10月13日电---汤森路透旗下基点援引银行消息人士报导,上海的恒信金融租赁有限公司已在9月26日签署20亿元人民币的四年期定期贷款.
委托主办行为中国银行上海分行,承贷额度8亿元人民币.中国农业银行(承贷5亿元人民币)、交通银行(承贷4亿元人民币)、中国工商银行(承贷3亿元人民币)为共同主办行.
贷款利率为中国人行基准利率的100%,承诺费25基点.动支期为12个月.
贷款经首次动用之後,按季度分12期平均摊还.
这项贷款资金将用来作为营运资本和采购租赁设备.
恒信金融租赁另一项由国家开发银行主办的12亿元人民币贷款案在9月21日结案.中国建设银行、上海农村商业银行亦加入参贷.
恒信金融租赁是由私募股权基金美国德州太平洋集团(TPG)完全独资.(完)
--编译 李婷仪;审校 张明钧
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。