〔台湾债市〕RP利率持稳,月中资金需求高峰令市况偏紧

路透台北10月14日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周五持稳.因月中例行性资金需求高峰,使部分交易商略感趋紧,但投信端仍有余钱流入,一进一出间,市场资金尚能打平.

资金调度人士表示,下周有900多亿台币的债券即将发行,其中包含公债及较好标的公司债,预料寿险买盘不少,一旦资金供给趋紧,RP利率恐有走升压力.不过,下周亦有约400亿公债还本,料对市况也有缓解作用,仍需密切观察客户端的赎回状况.

今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.69-0.71%,与上日相同.

交易商统计,下周大型发债计划如下:周一(17日)有高雄市政府债124.5亿台币发行;周三(19日)台湾中钢(2002.TW)将发行197亿公司债;周四(20日)有100/6R期五年期公债、土地银行金融债与台电公司债发行,金额分别为400亿、71亿及75亿;周五(21日)则有45亿台电公司债发行.(完)